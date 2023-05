Generation Nichtschwimmer? Mehr Seepferdchen, wenig Kurse

Dazu soll auch der „Schwimmabzeichentag 2023“ beitragen, zu dem der Deutsche Schwimm-Verband, die DLRG und andere schwimmsporttreibende Verbände am 21. Mai deutschlandweit aufrufen. In Hessen beteiligten sich am Sonntag mehr als 60 Schwimmvereine, Bäder sowie DLRG-Ortsgruppen an der Aktion, die im Land zum zweiten Mal in Folge und nun erstmals auch bundesweit ausgetragen wird.