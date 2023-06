Genesungsbegleiter leisten wichtigen Beitrag zu Teilhabe

Die sogenannte Ex-In-Bewegung, die sich bundesweit für das Thema stark macht und auch die Ausbildung vorantreibt, geht deutschlandweit von rund 2000 ausgebildeten und 800 tatsächlich arbeitenden Genesungsbegleitern aus. Aus Sicht von Patientenvertretern sind das deutlich zu wenige. So wurden alleine in Hessen laut Versorgungsatlas 2020 insgesamt 46.962 Fälle stationärer Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie registriert sowie 3754 Fälle in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die Verweildauer lag 2020 in der Erwachsenenpsychiatrie in Hessen bei durchschnittlich 23,8 Tagen und im Kinder- und Jugendbereich bei 38,7 Tagen.