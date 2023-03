Genossenschaft will Hausarztmangel auf dem Land lindern

Amorbach (dpa) - . Um die hausärztliche Versorgung auf dem Land zu sichern, haben acht bayerische Kommunen und eine Stadt aus Hessen ein genossenschaftliches Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) gegründet. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) übergab am Freitag in Amorbach (Landkreis Miltenberg) einen Förderbescheid über 215 000 Euro. Ab April sollen die ersten Patientinnen und Patienten behandelt werden. Laut den Betreibern ist es das erste genossenschaftliche MVZ in Bayern.