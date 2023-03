Geologen erreichen bei Suche nach Erdwärme Rekordtiefe

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Auf der Suche nach Erdwärme sind Geologen am Donnerstag in Frankfurt in eine Tiefe von 292 Metern vorgedrungen. Damit ist die Probebohrung auf dem Gelände des ehemaligen Rebstockbads die tiefste, die jemals in Hessens größter Stadt dokumentiert wurde, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden mitteilte. Der bisherige Rekord wurde demnach mit 286 Metern im Jahr 1894 aufgestellt, als im Stadtteil Sachsenhausen nach Brauwasser gesucht wurde.