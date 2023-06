Georg-August-Zinn-Preis geht an Stiftung Adam von Trott

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Für ihr Engagement in der Demokratieförderung bekommt die Stiftung Adam von Trott den Georg-August-Zinn-Preis der hessischen SPD. Wie die SPD-Landtagsfraktion und der SPD-Landesverband am Mittwoch in Wiesbaden mitteilten, soll die Auszeichnung am 12. Juli im Landtag verliehen werden. Zu der Feier wird auch die SPD-Landesvorsitzende, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, erwartet.