Gepresste Müllballen in Abfallwirtschaftszentrum brennen

Gießen (dpa/lrs) - . Mehrere gepresste Müllballen sind am Dienstag in einer offenen Lagerhalle in Gießen in Brand geraten. Bei dem Feuer wurde ein Mitarbeiter des Abfallwirtschaftszentrums leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Anwohner wurden aufgefordert, vorsorglich Türen und Fenster zu schließen, „weil zunächst nicht ganz klar war, was alles in dem Müll drin ist“, sagte ein Polizeisprecher. Die Löscharbeiten seien schwierig und dauerten voraussichtlich bis Mittwochmorgen. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.