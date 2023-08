Gericht erlässt Strafbefehl gegen Abgeordneten

Eine Eintragung ins Führungszeugnis erfolge erst ab 90 Tagessätzen, erläuterte die Gerichtssprecherin. Weiß soll einen Parkausweis zur Einfahrt in den Landtag gefälscht haben. Die Staatsanwaltschaft hatte Ende März bestätigt, dass gegen einen Abgeordneten wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt werde. Weiß hatte sich in einer Mitteilung im Juni für einen „Fehler“ entschuldigt und seinen Vorsitz im Landtags-Untersuchungsausschuss zum Attentat in Hanau niedergelegt.