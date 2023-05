Gericht kritisiert Staatsanwaltschaft in Korruptionsprozess

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Im Korruptionsprozess gegen einen ehemaligen Oberstaatsanwalt hat das Landgericht Frankfurt die Justizbehörden scharf kritisiert. Der Vorsitzende Richter Werner Gröschel sprach am Freitag bei der Urteilsverkündung von einer „katastrophalen Entscheidung“, dass die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Frankfurt geführt wurden, wo der Angeklagte früher selbst tätig war. Eine seiner früheren Mitarbeiterinnen sei an den Ermittlungen beteiligt gewesen. Auch die Anklageerhebung in Frankfurt sei „nicht unbedingt glücklich“ gewesen.