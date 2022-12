Gericht: Mehrjährige Haft für Ex-PIM-Geschäftsführer

Darmstadt (dpa) - . Nach mehr als zwei Jahren Verhandlung ist der frühere Geschäftsführer des insolventen Goldhändlers PIM zu sechs Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht Darmstadt sah in seinem Urteil am Dienstag die Vorwürfe des schweren Betruges und der vorsätzlichen Geldwäsche gegen den 51-Jährigen als erwiesen an. „Die Anleger sind nach unserer Überzeugung getäuscht worden“, sagte der Vorsitzende Richter Felix Diefenbacher bei der Urteilsbegründung. Die Kammer blieb mit ihrem Urteil unter der Forderung der Anklage von siebeneinhalb Jahren und über der der Verteidigung von fünf Jahren und neun Monaten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.