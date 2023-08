Geringere Apfelernte in Hessen erwartet

Kassel (dpa/lhe) - . Der Landesbetrieb Landwirtschaft (LLH) erwartet in Hessen in diesem Jahr insgesamt eine schwächere Apfelernte, auch wenn einige Sorten gute Erträge bringen dürften. „Die Apfelernte in Hessen fällt in diesem Jahr sehr differenziert aus“, sagte Eberhard Walther vom LLH in Kassel der Deutschen Presse-Agentur. „Sowohl im Hausgarten- und Streuobstbereich wie auch im Erwerbsobstbau müssen wir insgesamt mit einer geringeren Ernte rechnen.“