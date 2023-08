German-Pellets-Prozess zieht sich in die Länge

Zum Wochenstart hat in dem Prozess unter anderem eine ehemalige Mitarbeiterin des Einkaufs ausgesagt. Dabei ging es um die Erstellung der Lagerstandsberichte des Unternehmens. Der ehemaligen Firmenleitung wird zur Last gelegt, Geldgeber und Geschäftspartner über den Bericht getäuscht zu haben, um an Liquidität zu kommen. In der kommenden Verhandlung Ende August sollen Vertreter der Commerzbank aussagen. Die Bank hatte eine Finanzierung bereitgestellt, für die die Lagerbestände als Sicherheit galten.