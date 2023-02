Geschädigte Stadtbäume durch Trockenheit: Astabbruch möglich

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Trockenheit und Hitze der vergangenen Jahre haben auch den Stadtbäumen zugesetzt. Von Dürre geschwächt, sind sie anfälliger für Schädlinge. Die Gefahr, dass Äste herabfallen, ist gestiegen. Damit der Aufenthalt im Grünen trotzdem sicher ist, werden die Bäume regelmäßig kontrolliert. In Frankfurt ist das Grünflächenamt für knapp 190.000 Bäume an den Straßen, in den Parks und auf den Spielplätzen zuständig. Der Klimawandel hat den Aufwand für die Grünpflege in den Städten deutlich gesteigert. Mehr Totholz muss herausgeschnitten werden, nachgepflanzte Jungbäume brauchen mehr Bewässerung.