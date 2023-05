Gesetz zur Arbeit der Fluglärmkommission verabschiedet

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Fluglärmkommission für den Frankfurter Flughafen ist künftig per Gesetz nicht den Weisungen des hessischen Wirtschaftsministeriums unterstellt. Praxis sei dies in Hessen bereits seit 2011 gewesen, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Der Landtag verabschiedete am Mittwoch ein Gesetz mit dem entsprechenden Passus. Zudem sei die künftige Finanzierung gesichert und die Zusammensetzung des seit 1966 bestehenden Gremiums geregelt worden.