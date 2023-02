Gesetzentwürfe von SPD und Linke für mehr Gleichberechtigung

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Oppositions-Fraktionen von SPD und Linken im hessischen Landtag wollen mit zwei Gesetzentwürfen die Gleichberechtigung von Frauen und Männern voranbringen. Unter anderem fordern sie eine Stärkung der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten. „Gerade in kleineren Kommunen wird die Arbeit quasi ehrenamtlich erbracht“, erklärte Christiane Böhm von der Linksfraktion am Mittwoch in Wiesbaden. „Zudem greifen zu oft die meist männlichen Vorgesetzten in die Unabhängigkeit der Beauftragten ein.“ Den Gesetzentwurf hätten die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten selbst ausgearbeitet.