Geständnis in Prozess um Korruption bei Schulhausverwaltung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Im Prozess um mutmaßliche Korruption bei der Frankfurter Schulhausverwaltung hat der Hauptangeklagte am Montag vor dem Landgericht Frankfurt ein umfassendes Geständnis abgelegt. Der 44 Jahre alte ehemalige Sachbearbeiter gab an, zwischen April 2019 und April 2021 von zwei Reinigungsfirmen 146 000 Euro an Geldzuwendungen sowie diverse Sachleistungen erhalten zu haben. Im Gegenzug setzte er sich für die Vergabe von Sonderreinigungsaufträgen ein und ermöglichte dem mitangeklagten Gebäudereiniger (50), überhöhte Rechnungen an die Stadt zu stellen.