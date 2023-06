Geständnisse zum Prozessbeginn wegen Impfpassfälschung

Ein 38 Jahre alter Angeklagter gab zu, einen Stempel angefertigt zu haben. Dieser habe suggeriert, von einem Impfzentrum zu sein. Der Mann arbeitete bis November 2021 in Apotheken in Weiterstadt und Mörfelden-Walldorf. Er sagte aus, echte Etiketten, die mit den Vakzinen gegen das Coronavirus an die Apotheken geliefert wurden, in die Pässe geklebt zu haben. Das sei möglich gewesen, weil viel mehr Etiketten als Impfdosen geliefert wurden.