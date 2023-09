Gesuchte Schläger festgenommen: Friedensrichter verlor Auge

Völklingen/Frankfurt (dpa) - . Sondereinsatzkräfte haben am Dienstag drei seit Monaten flüchtige Männer in Völklingen festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, im April 2022 in Frankfurt am Main einen Friedensrichter „hinterhältig“ schwerst verletzt zu haben, wie die Polizei mitteilte. Durch den Angriff mit Hockeyschlägern erlitt das Opfer schwerste Kopfverletzungen und verlor sein rechtes Auge.