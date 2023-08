Gesundheitsausgaben im zweiten Corona-Jahr auf Rekordhoch

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Hessen haben im zweiten Jahr der Corona-Pandemie erneut mehr Geld für Gesundheit ausgegeben. Wie das Statistische Landesamt berichtete, stiegen die Gesundheitsausgaben im Land 2021 gegenüber 2020 um 7,6 Prozent. Mit 36,2 Milliarden Euro lagen sie um 2,6 Milliarden Euro über dem Wert des Vorjahres - „und waren damit so hoch wie nie zuvor“, wie das Amt am Mittwoch in Wiesbaden berichtete.