Getöteter Mann in Wohnhaus gefunden: Ehefrau tatverdächtig

Hasselroth/Offenbach (dpa/lhe) - . In einem Wohnhaus im Main-Kinzig-Kreis ist ein getöteter Mann gefunden worden. Tatverdächtig sei seine 79 Jahre alte Ehefrau, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Offenbach am Donnerstag mit. Sie sei vor Ort festgenommen worden. Der getötete 85-Jährige war am Mittwochmorgen von alarmierten Rettungskräften in seinem Haus in Hasselroth gefunden worden. Er starb an „stumpfer und spitzer Gewalteinwirkung“, wie es in der Mitteilung hieß. Das Motiv für die Tat war zunächst unklar, die Polizei ermittelt wegen Mordverdachts. Wie die Staatsanwaltschaft Hanau am Abend mitteilte, wurde gegen die Verdächtige ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.