Getreideernte fällt regional sehr unterschiedlich aus

Im Juni hatte es in einigen Regionen Hessens lange Zeit nicht geregnet. Dies könne zu Einbußen bei der jetzt anstehenden Ernte von Winterweizen führen, der als wichtigste Getreideart in Hessen gelte, sagte Schmal. „Hier fehlte in vielen Regionen gerade in der empfindlichen Phase der Kornentwicklung das Wasser.“ Insgesamt mache der Klimawandel mit einer zunehmenden Zahl von extremen Wetterereignissen den Bauern die Arbeit immer schwerer.