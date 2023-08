Getreideernte gerät wegen üppiger Regenfälle ins Stocken

Die Getreideernte laufe regional sehr unterschiedlich, erläuterte die Sprecherin. „Die Wintergerstenernte ist in weiten Teilen Hessens beendet, nur noch Restflächen im Norden Hessens sind noch nicht gedroschen.“ Beim Winterweizen sei in Südhessen die Ernte teilweise beendet, in Nordhessen jedoch noch nicht gestartet. Hessenweit gesehen hätten vom Winterweizen erst rund 35 bis 40 Prozent der Flächen gedroschen werden können.