Gewalt auf Schalke: Eintracht Frankfurt verurteilt Vorfälle

Gelsenkirchen (dpa) - . Fußball-Bundesliga Eintracht Frankfurt hat sich nach dem Gastspiel beim FC Schalke 04 mit deutlichen Worten von den körperlichen Auseinandersetzungen distanziert. „Wir werden uns diese Selbstverständlichkeit, mit der einige sich berufen fühlen, die Grenzen zu überschreiten, nicht bieten lassen können. Rivalität hin, Emotionen her – es gibt für dieses Verhalten keine Rechtfertigung“, sagte Vorstandsmitglied Philipp Reschke in einer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung. Man verurteile die Gewalt scharf und unterstütze die Ermittlungen der Sicherheitsträger.