Gewerbesteuer: Frankfurt macht Plus von 32 Millionen Euro

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Stadt Frankfurt hat im Jahr 2022 von gestiegenen Einnahmen aus der Gewerbesteuer profitiert und das Haushaltsjahr mit einem Plus von rund 32 Millionen Euro abgeschlossen. Ursprünglich war ein Defizit von 228 Millionen Euro erwartet worden, wie der Stadtkämmerer Bastian Bergerhoff (Grüne) am Freitag in Frankfurt mitteilte. Damit konnte der städtische Jahreshaushalt zum zweiten Mal in Folge mit einem Überschuss abgeschlossen werden.