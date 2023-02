Gewerbesteueraufkommen in Hessen steigt kräftig

Hessens größte Stadt Frankfurt habe 2,6 Milliarden Euro an Gewerbesteuer (plus 464 Mio), Wiesbaden 383 Millionen (plus 115 Mio) und Darmstadt 237 Millionen Euro (plus 44 Mio) verzeichnet. Deutlich geringere Ergebnisse im Jahresvergleich hätten Neu-Isenburg mit 117 Millionen (minus 56 Mio) und Eschborn mit 195 Millionen Euro (minus 55 Mio) gemeldet, teilte das Landesamt mit.