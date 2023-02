Gewerbesteueraufkommen in Hessen steigt kräftig

„Bund und Land stellen den Kommunen zudem immer mehr kostspielige Aufgaben“, mahnte Rauber. „Lage und Aussichten in vielen Rathäusern sind also jetzt schon alles andere als rosig.“ Von den in Hessen insgesamt gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2022 profitierten vor allem die Großstädte. Die weitaus meisten kleineren und mittleren Kommunen würden viel stärker an der Einkommensteuer hängen. Die Einkommensteuer sei im vergangenen Jahr aber stagniert.