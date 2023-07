Gewerkschaft: Anscheinswaffen sorgen für Fehlalarme

Als Beispiel führte Mohrherr den Anschlag von Hanau an. Ein 43-jähriger Deutscher hatte in der osthessischen Stadt am 19. Februar 2020 neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Der Täter habe legal Waffen besessen, obwohl er psychisch krank gewesen sei. „Das spiegelt ein systemimmanentes Problem wider. Die Waffenbehörden setzten sich aufgrund des Personalmangels damit nicht ausreichend auseinander“, kritisierte Mohrherr.