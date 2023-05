Gewerkschaft: Mehr psychisch auffällige Gefangene „stören“

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Zahl psychisch stark auffälliger Häftlinge in Hessen hat laut dem Bund der Strafvollzugsbediensteten in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Birgit Kannegießer, teilte der Deutschen Presse-Agentur mit: „Wir haben zunehmend mit kaum ansprechbaren, dafür impulsgesteuert-aggressiven Menschen zu tun, die sich selbst nicht zu kontrollieren wissen. Die gehören eigentlich eher in Fachkliniken, die aber auch voll sind. Kurzum, wir werden diese Klientel nicht los.“