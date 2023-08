Gewitter und Regen am Wochenende in Hessen

Frankfurt (dpa/lhe) - . In Hessen müssen sich die Menschen am Wochenende gegen Regenschauer und Gewitter wappnen. Am Freitag wird es allerdings noch freundlich. Bei Sonnenschein werden Höchstwerte von 28 bis 32 Grad erreichen. Erst in der Nacht ziehen dann die ersten Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. In der Nacht ist örtlich mit Schauern und Gewitter zu rechnen. Auch Starkregen sagen die Meteorologen voraus.