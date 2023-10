Gewitter und Regen in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - . Nach einem heiteren Wochenstart in Hessen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) ab Dienstag mit stürmischen Böen, Gewitter und Regen. Am Montag soll es laut DWD noch niederschlagsfrei bleiben, die Temperaturen steigen auf 24 bis 26 Grad. Am Dienstag soll es bereits am Vormittag zu ersten leichten Schauern kommen. Der Regen verstärkt sich dann nach DWD-Angaben ab dem Mittag und nachmittags können Gewitter auftreten. Zum späteren Abend sei mit Auflockerungen zu rechnen, vereinzelte Gewitter seien aber weiterhin möglich. Die Temperaturen steigen am Dienstag laut Wetterdienst auf 21 bis 25 Grad. Für den Mittwoch sagte der DWD am Montag einzelne schwache Schauer sowie maximal 16 bis 20 Grad voraus.