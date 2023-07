Gewitter und Starkregen in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - . Den Menschen in Hessen steht eine regnerische Woche mit Gewittern bevor. Für Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach zunächst mit starker Bewölkung, Gewittern und Regen. Im Verlauf des Tages solle es aber auflockern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 21 Grad, in Hochlagen um die 15 Grad.