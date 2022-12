GfK: Zwei hessische Landkreise bei Kaufkraft unter Top Ten

Nürnberg/Frankfurt (dpa/lhe) - . Die Menschen in Bayern haben einer neuen Prognose des Nürnberger Marktforschungsunternehmens GfK zufolge weiter die größte Kaufkraft in Deutschland. Mit 28.453 Euro Nettoeinkommen pro Kopf im kommenden Jahr liegen die Bewohner des Freistaats weiter an der Spitze der Bundesländer, vor Baden-Württemberg (28.125 Euro), das Hamburg (28.084 Euro) von Platz zwei verdrängt hat. Hessen bleibt auf Platz 4 mit 27.088 Euro. Unter den zehn stärksten Landkreisen ist Hessen mit dem Hochtaunuskreis (Platz 5, 33.491 Euro) und dem Main-Taunus-Kreis (Platz 6, 33.454 Euro) vertreten - allein unter bayerischen Landkreisen.