Gießen verbietet Eritrea-Festival: Konzept genügt nicht

Die Anwerbung dieser Gruppen sowie konkrete Drohungen gegen die Veranstaltung und ihre Besucher hätten sich in diesem Jahr im Vorfeld „deutlich verstärkt“. Die Gruppen hätten offenbar „unabhängig von den angemeldeten Gegendemonstrationen agieren“ und das Festival verhindern wollen. Auch konkrete Drohungen gegen Ordnungskräfte und die Polizei seien über Social-Media-Kanäle verbreitet worden, hieß es. Deshalb müsse man davon ausgehen, dass sich in diesem Jahr eine noch größere Anzahl gewaltbereiter Personen in Bewegung setzen würde, um das Festival zu verhindern.