Glasner: Eintracht-Tief liegt nicht an der Einstellung

Frankfurt/Main (dpa) - . Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner sieht trotz des derzeitigen sportlichen Tiefs keine Einstellungsprobleme beim Europa-League-Sieger. „Es fällt uns gerade nicht so einfach. Jeder einzelne im Club reißt sich den Arsch auf, um wieder erfolgreich zu sein. Wir hoffen, dass es am Samstag so weit ist in der Bundesliga. Fehlendes Engagement kann ich in keinster Weise beobachten“, sagte Glasner am Donnerstag in der Pressekonferenz. Die Hessen empfangen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) zum 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga Borussia Mönchengladbach.