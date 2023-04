Glasner fühlt sich provoziert: „Ostern ist ein Friedensfest“

Das direkte Duell in Leverkusen hatte am Samstag die gegensätzliche Entwicklung beider Teams auf die Spitze getrieben. Ganze sechs Spieltage ist es her, dass die Eintracht scheinbar komfortable elf Punkte Vorsprung auf Bayer hatte. Doch während die Hessen seitdem nur drei Zähler ohne Sieg holten, waren es bei Leverkusen deren 16 ohne Niederlage. Wodurch die Werkself nun tatsächlich schon an Frankfurt vorbeizog. Und Rang sechs eroberte, der am Saisonende zur Teilnahme an der Europa League berechtigen würde. Die die Eintracht im Vorjahr gewonnen hatte. Und die Bayer als letzter Bundesligist im Viertelfinale nun gewinnen will.