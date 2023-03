Glasner gibt Borré Garantie: Keine Eile bei eigener Zukunft

„Ich sehe es als Anerkennung für unsere Arbeit im gesamten Trainerteam. Das andere besprechen wir intern. Wir haben nicht den Riesendruck. Der Vertrag geht noch relativ lang, wir werden das alles in Ruhe besprechen“, sagte Glasner, als er am Donnerstag in der Pressekonferenz zu Berichten über seine Zukunft angesprochen wurde. Sein Vertrag gilt noch bis Sommer 2024, die Eintracht würde dem Vernehmen nach gerne frühzeitig verlängern. Mit dem Europapokal-Triumph von Sevilla hat der Trainer nachhaltig für sich geworben, Glasner wird auch bei europäischen Topvereinen gehandelt.