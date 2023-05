Glasner gönnt Darmstadt den Bundesliga-Aufstieg

Die Darmstädter könnten am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) daheim gegen den 1. FC Magdeburg den Aufstieg perfekt machen. Jedoch vergab der Spitzenreiter bereits an den vergangenen beiden Wochenenden die Chance auf die Entscheidung. „Sie sind ja auch schon letztes Jahr am Ende ganz knapp gescheitert“, sagte Glasner über die Saison 2021/22, in der Darmstadt wegen der schlechteren Tordifferenz nur den vierten Platz belegt hatte.