Glasner hofft auf Conference-League-Titel für Frankfurt

Glasner verlässt den Club nach zwei Jahren, in denen er die Eintracht zum Europa-League-Titel führte. In ihren Spezialwettbewerb hätten es die Hessen nur mit einem Sieg über Leipzig geschafft. So geht es erstmals in den dritthöchsten europäischen Clubwettbewerb Conference League, in der die Eintracht schon im August in einer Playoff-Runde starten muss.