Glasner hofft beim BVB auf Eintracht-Trendwende

Die Folge: Außer Top-Stürmer Randal Kolo Muani entwickelte zuletzt kaum ein Spieler Torgefahr. „Uns fehlen nicht nur die Tore von Daichi und Jesper, sondern auch nach Standards. Daran haben wir in dieser Woche jeden Tag gearbeitet“, sagte Glasner. „Weil wir oftmals Größennachteile haben, arbeiten wir an kreativen Lösungen. Flanke, Kopfball, Tor - so einfach ist es nicht.“