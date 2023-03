Glasner über Verhältnis zu Krösche: „Gleiche Version“

Die Eintracht ist zuletzt ein wenig vom Erfolgskurs abgekommen. In den letzten fünf Pflichtspielen gab es keinen Sieg. Dadurch wurde auch das Weiterkommen in der Champions League gegen den italienischen Serie-A-Spitzenreiter SSC Neapel verpasst. „Wenn du im 21. Monat erstmals international ausscheidest, hast du sehr viel richtig gemacht. Das habe ich den Jungs auch gesagt“, betonte Glasner mit Blick auf den Europa-League-Triumph in der vergangenen Saison.