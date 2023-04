Glasner vergleicht Team mit Autohändler: Nichts abschenken

Der Europa-League-Sieger aus Hessen ist ein heißer Titelanwärter, gerade nach dem überraschenden Aus des deutschen Fußball-Meisters FC Bayern München gegen den SC Freiburg. Die Halbfinals finden am 2. und 3. Mai statt, das Endspiel am 3. Juni und damit eine Woche nach dem 34. Bundesliga-Spieltag. Im Vorjahr hatte die Eintracht die letzten Liga-Spiele vor dem internationalen Finale in Sevilla nur noch pflichtmäßig abgespult - und die Glasgow Rangers im Endspiel dann besiegt.