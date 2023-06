Glasner vor Finale: „Spiel wichtig, nicht Oliver Glasner“

Berlin (dpa) - . Für Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner ist sein eigener Abschied beim DFB-Pokalfinale in Berlin komplette Nebensache. „Die Spieler haben das möglich gemacht, und ich bin derjenige, der das Privileg hat, an der Linie zu stehen. Morgen ist das Spiel wichtig, nicht Oliver Glasner“, sagte der 48-Jährige am Freitag bei der Pressekonferenz in Berlin. Frankfurt trifft am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) im Endspiel auf Titelverteidiger RB Leipzig. Es ist das letzte Spiel für Glasner in Frankfurt, er wird den Verein danach verlassen.