Glasner vor Wiedersehen in Wolfsburg: „keine Turbulenzen“

Wolfsburg (dpa) - . Nach drei Niederlagen in den vergangenen vier Pflichtspielen steht Eintracht Frankfurt vor dem Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg unter Druck. Trainer Oliver Glasner gab sich am Sonntag vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Club dennoch gelassen: „Ich verspüre keine Turbulenzen“, sagte der Österreicher beim kostenpflichtigen Online-Sender DAZN: „Es ist nicht so, dass bei uns jetzt das totale Chaos ausgebrochen wäre,“