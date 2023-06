Glasners Stolz auf die „Künstler“: Abschied als Fan

Berlin (dpa) - . Zum Abschied machte Oliver Glasner den Profis von Eintracht Frankfurt auch ohne Titel im DFB-Pokal ein riesiges Kompliment. „Fußballspieler sind Künstler. Als Künstler willst du das Publikum begeistern. Chapeau an die Jungs, sie haben das mit Bravour gemeistert“, sagte der Österreicher nach seinem letzten Spiel, das am Samstagabend in Berlin mit 0:2 gegen RB Leipzig verloren ging. Glasner bezog sich auf die enorme Unterstützung von rund 40.000 Fans, die im Berliner Olympiastadion stimmungsmäßig klar den Ton angaben.