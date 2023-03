Glasners traurige Premiere

0:2 und 0:3 gegen Neapel, das nun in der Champions League auf den AC Mailand trifft. Um Gegner dieser Kragenweite will sich die Eintracht im Herbst wieder kümmern - doch dafür braucht es einen formidablen Endspurt in der Bundesliga, beginnend am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) mit dem Gastspiel bei Union Berlin. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen, das ist uns zuletzt nicht so häufig gelungen. Ich mag es nicht, wenn wir auf die Tabellenkonstellation gucken“, sagte Glasner.