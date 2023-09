Gleitschirmflieger bei Notlandung schwer verletzt

Lindenfels (dpa/lhe) - . Ein 59 Jahre alter Gleitschirmflieger ist am Sonntagnachmittag bei einer Notlandung nahe dem südhessischen Lindenfels (Kreis Bergstraße) schwer verletzt worden. Als Grund für die Notlandung habe der Mann aus Groß-Umstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) auf eine ungünstige Thermik hingewiesen, möglicherweise komme aber auch ein Flugfehler als Unfallursache in Betracht. Der 59-Jährige kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Zeugen des Vorfalls wurden gebeten, sich mit der Polizei Bensheim in Verbindung zu setzen.