Gleitschirmflieger landet im Baum

Fulda (dpa/lhe) - . Ein Gleitschirmflieger hat sich an einem Hang der Wasserkuppe (Landkreis Fulda) in einem Baum verfangen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, habe dem 49 Jahre alten Mann nach ersten Erkenntnissen am Mittwoch die nötige Thermik gefehlt, um auf den Landeplatz zurückzukehren. In der Pressemitteilung hieß es weiter, dass der Pilot aufgrund eines Flugfehlers in dem Baum landete. Der verletzte 49-Jährige sei erstversorgt und von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden.