Glück im Unglück: Polizei rettet verlassenes Mini-Schwein

Sinntal/Offenbach (dpa/lhe) - . Ein auf einem Balkon zurückgelassenes Mini-Schwein hat Schwein gehabt: Aufmerksame Nachbarn des Wohnhauses im Main-Kinzig-Kreis informierten die Polizei, die Beamten retteten das Tier über eine Leiter, wie die Polizei in Offenbach am Freitag mitteilte. Es sei verwahrlost und abgemagert gewesen. Das Tier wurde nach seiner Rettung am Donnerstag zu einer Pflegestelle gebracht, gegen die ehemalige Bewohnerin des Hauses in Sinntal-Weichersbach wurde ein Strafverfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Laut Mitteilung war das Haus offenbar bereits seit Wochen unbewohnt.