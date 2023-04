Glücklicher Glasner: Schnitzel und kein neuer Streit

In Leverkusen lauteten die Eintracht-Ergebnisse zuletzt: 0:2, 1:3, 0:4, 1:6, 1:4, 0:3 und noch mal 0:3. Für die Vergangenheit interessiert sich Glasner nicht mehr, aber in der Elf von Xabi Alonso sieht er einen extrem starken Widersacher im Kampf um Europa. „Sie haben die Mannschaft beisammen gehalten und sich noch verstärkt. Sie haben eine Mannschaft, die gefestigt ist. Eine Mannschaft, die mit Bayern München das höchste Tempo in ihren Reihen hat. Das ist eine richtig gute Mannschaft“, sagte der 48-Jährige. „Trotzdem denken wir, dass wir Mittel und Wege gefunden haben, wie wir in Leverkusen gewinnen können. Das ist klar unser Ziel.“