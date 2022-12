Gnadenerlass zu Weihnachten für 75 hessische Häftlinge

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Aus Anlass des Weihnachtsfestes dürfen 75 hessische Häftlinge im laufenden Jahr per Gnadenerlass vorzeitig das Gefängnis verlassen. 35 Gnadengesuche aus Anlass des Weihnachtsfestes wurden abgelehnt, wie das Justizministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mitteilte. Die Weihnachtsgnade ist für Gefängnisinsassen in Hessen möglich, deren Strafende in die Zeit zwischen dem 25. November des laufenden Jahres bis einschließlich 1. Januar 2023 fällt.