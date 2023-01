Gnadenfrist für B49-Brücke: Verkehr kann länger rollen

Wetzlar (dpa/lhe) - . Eine in die Jahre gekommene Hochstraße der B49 in Wetzlar hält voraussichtlich deutlich länger dem Verkehr stand als bislang angenommen. Das ist das Ergebnis eines Belastungstests und einer Dauermessung der Verkehrsbehörde Hessen Mobil. Demnach könnte das Bauwerk nicht schon 2027 für Fahrzeuge gesperrt werden, sondern erst 2035. „Wir haben damit im besten Fall Zeit gewonnen“, erläuterte eine Sprecherin der Behörde das vor Kurzem bekannt gewordene Untersuchungsergebnis. Die Gnadenfrist für die Hochstraße ist allerdings an bestimmte Voraussetzungen geknüpft.